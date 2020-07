Camminavamo senza cercarci (Di lunedì 27 luglio 2020) Di Vincenzo Calafiore 27 Luglio 2020 Udine “ … ho guardato gli occhi di un mattino senza alba senza anima, senza qualcuno capace di salvarmi … “ Vincenzo Calafiore Chiamami ma con un altro nome! Cambia il mio nome, soltanto per un attimo. Immaginami come un cieco può immaginare un’alba, leggimi dentro con gli occhi chiusi soltanto sfiorando la mia anima e dimmi cosa senti, cosa provi. Impara a conoscere la mia storia, le cicatrici di dentro, chiedimi cosa mi manca, perché non sorrido… Dove sono i miei libri, il loro odore, le lettere d’amore, la solitudine, la malinconia, l’inverno addosso, ... Leggi su laprimapagina

