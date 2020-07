Camici Lombardia, Salvini: ‘Non rispondo ai cronisti, non parlo di fantasie. Fontana accusato perché mamma ha lasciato eredità in Svizzera” (Di lunedì 27 luglio 2020) “I giornalisti fuori mi aspettavano ma io parlo di cose reali non di fantasie“. Lo ha detto Matteo Salvini intervenendo al convegno ‘Covid-19 in Italia, tra informazione, scienza e diritti al Senato in merito alla vicenda sulla fornitura di Camici che coinvolge il governatore della Lombardia, il leghista Attilio Fontana. Il leader della Lega ha poi attaccato i giornalisti, come già fatto da Fontana in Consiglio regionale. “Mark Twain diceva che il giornalista è colui che sa distinguere il vero dal falso e poi pubblica il falso, con una menzione particolare agli amici del Tg1 e del Corriere“. Secondo Salvini, che non ha voluto parlare del caso con i cronisti, “Fontana ... Leggi su ilfattoquotidiano

