Camici Lombardia, lite tra Corrao e il leghista Molinari su La7. “Fontana non ha pagato tasse”. “Usate covid per mettere mano su Regione” (Di lunedì 27 luglio 2020) Duro scontro a “L’aria che tira estate” (La7) tra l’europarlamentare del M5s, Ignazio Corrao, e il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, sulla vicenda che ha coinvolto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, indagato dalla Procura di Milano nell’ambito della fornitura di Camici dall’azienda del cognato. Il conduttore della trasmissione, Francesco Magnani, chiede al leghista se è opportuno che un politico abbia un conto scudato detenuto per oltre 10 anni in un paradiso fiscale. Molinari, ricordando che si tratta di una eredità della madre di Fontana, risponde: “Non è che essere benestanti o ricchi sia una colpa. Quindi, non è che possiamo imputare una colpa al presidente Fontana, che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

