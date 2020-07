Camici Lombardia, Fontana “la verità verrà a galla” (Di lunedì 27 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Ho riflettuto molto sull'opportunità di intervenire oggi, soprattutto per la preoccupazione di fare da cassa di risonanza a polemiche che ritengo sterili e strumentali. Ma alla fine ho deciso di essere qui non solo per affermare la verità dei fatti, ma anche per voltare pagina e affrontare con forza la volontà di andare oltre, affrontando un presente pieno di incognite e guardando alle sfide del futuro”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso del suo intervento in Consiglio regionale, dopo l'indagine della Procura di Milano sui Camici medici e kit sanitari che lo vede coinvolto.“Sono convinto che giorno dopo giorno la verità verrà a galla”, ha sottolineato il Governatore nel suo intervento in Consiglio ... Leggi su liberoquotidiano

