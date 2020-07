Camici Lombardia, Fontana dà la colpa alla stampa: “Vicenda divulgata da informazione faziosa e annunciata con toni scandalistici” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Si è molto parlato della vicenda della fornitura dei Camici divulgata dalla più faziosa informazione con un refrain ripetuto all’inverosimile ‘Dama società del cognato del presidentè”. È quanto ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana nel corso del suo intervento in Consiglio Regionale, dove ha attaccato la trasmissione di Rai 3 e l’inchiesta di Report sulla vicenda dei Camici, che, a suo dire, “è stata annunciata” dal Fatto Quotidiano, “con toni scandalistici“. Ora – ha aggiunto Fontana – se ne occupa la magistratura. È da pochi giorni che ho appreso che mi attribuisce un ... Leggi su ilfattoquotidiano

borghi_claudio : Mille pagine di cose pruriginose ma di cui fatico a capire il danno e il rilievo penale (la regione Lombardia non h… - matteosalvinimi : Fontana, Lombardia, Lega: INDAGATO e diffamato per donazione di migliaia di camici a ospedali lombardi. Zingaretti,… - fattoquotidiano : Camici Lombardia, Toninelli contro Salvini: “Povero, il livello di ca***** che spara lo fa quasi diventare simpatic… - daniel_italy : RT @LaFranci27: #Zingaretti fa sparire 13 MILIONI di euro per mascherine mai consegnate: Magistratura inerte e Media silenti. #Fontana non… - ADeborahF : RT @DamianoQuinci: Camici Lombardia, Toninelli contro Salvini: “Povero, il livello di ca***** che spara lo fa quasi diventare simpatico. Ma… -