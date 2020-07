Camici in Lombardia, la consigliera renziana Baffi non voterà la sfiducia a Fontana. La difesa in aula del presidente: «Attacchi strumentali» (Di lunedì 27 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 luglio) Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana non arretra di fronte all’inchiesta Camici nella quale risulta indagato. Questa mattina, di fronte al Consiglio regionale lombardo, ha tenuto un lungo discorso dove, punto per punto, ha ripercorso le tappe della vicenda, nel tentativo di chiarire la propria posizione. Immediate le reazioni della politica, con la consigliera di Italia Viva Patrizia Baffi che ha annunciato di «non sottoscrivere la mozione di sfiducia al presidente proposta dal Movimento 5 Stelle». La consigliera ritiene «che sia il frutto di una elencazione di fatti ancora sommari e la cui analisi non può essere completa ed esaustiva: una ... Leggi su open.online

