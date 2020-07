Calhanoglu: «Sono contento del rinnovo di Pioli, voglio rimanere al Milan» (Di lunedì 27 luglio 2020) Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando il momento del Milan e la conferma di Pioli Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando sia il momento del Milan sia la conferma di Stefano Pioli. Pioli – «È un allenatore importante non solo per me, ma anche per i miei compagni. È un allenatore che ha fatto un grande lavoro in un periodo difficile, ha lavorato bene. Abbiamo fatto un grande lavoro tutti insieme, noi e il suo staff. rinnovo? Sono molto contento. Penso che per lui sia stato un periodo difficile, la gente scriveva altre cose su Ralf Rangnick, ma lui si è sempre comportato da professionista, da allenatore. Ha lavorato benissimo per noi, ... Leggi su calcionews24

