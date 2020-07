Calendario pagamento pensioni agosto 2020: banca e Poste Italiane, date (Di lunedì 27 luglio 2020) Anche ad agosto il pagamento pensioni sarà anticipato, come già accaduto nei mesi precedenti a causa dell’emergenza Covid-19. Fino a qualche giorno fa ancora non si sapeva se il Calendario del pagamento degli assegni previdenziali tornasse alla normalità, seguendo dunque quanto previsto dall’Inps a inizio anno, oppure si proseguisse sulla strada dell’anticipo nella riscossione degli assegni, come già avvenuto nei mesi precedenti. Visto lo scorrere dei giorni sembrava più plausibile la prima ipotesi, ma alla fine si è deciso per la riscossione anticipata anche per l’assegno di agosto.Segui Termometro Politico su Google News Calendario pagamento pensioni ... Leggi su termometropolitico

