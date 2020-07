CALDO RECORD sulle Svalbard, Artico letteralmente bollente (Di lunedì 27 luglio 2020) L’Artico è letteralmente bollente. Questa volta parliamo del RECORD di CALDO registrato nelle Isole Svalbard (Norvegia), RECORD tra l’altro assoluto del mese di luglio. Per la precisione, nella giornata di sabato 25 luglio la stazione dell’aeroporto di Longyearbyen ha registrato una temperatura massima di +21.7°C. Si tratta della temperatura più alta mai registrata da questa stazione, battendo il suo RECORD precedente stabilito nel 1979. Le Svalbard, per chi non fosse a conoscenza di questo territorio, sono un arcipelago norvegese nell’Oceano Artico. Situato a nord dell’Europa continentale, a metà strada tra la Norvegia continentale e il Polo Nord, le isole ... Leggi su meteogiornale

