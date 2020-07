Calciomercato Palermo, idea Ligi per la difesa: la situazione. Peretti e l’asse con la Reggina… (Di lunedì 27 luglio 2020) Una nuova idea per la difesa.“A due mesi esatti dall’inizio del campionato, il mercato del Palermo deve ancora entrare nel vivo, con un organico che necessita però di rinforzi in tutti i reparti”, apre così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia'. Se l'attacco è al momento il reparto più sguarnito, in difesa “potrebbe bastare qualche innesto per completare tutto il settore arretrato”.Ragion per cui, chi sarebbe finito nelle ultime ore nel mirino del club di viale del Fante è Alessandro Ligi, attualmente in forza al Carpi ma prossimo a svincolarsi con il contratto in scadenza. Sulle tracce del centrale classe 1989 vi sarebbe anche la Triestina, altra società che milita in Serie C. L’alternativa ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Calciomercato #Palermo, idea Ligi per la difesa: la situazione. Peretti e l’asse con la #Reggina… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Il Palermo guarda alla Juve per rinforzarsi: piace Vrioni dell'Under 23 - GoalSicilia : #Calciomercato #Palermo: #Langella non sarà ancora rosanero, il #Pisa lo trattiene - TUTTOJUVE_COM : Il Palermo guarda alla Juve per rinforzarsi: piace Vrioni dell'Under 23 - Mediagol : #Calciomercato #Palermo, ecco i tasselli da sistemare: idea Vrioni della #Juventus. #Simeri e gli #under… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Palermo Calciomercato Palermo, obiettivo Corazza: la Reggina apre, ma c’è la concorrenza. Gli altri nomi in lizza… Mediagol.it Romeo da Palermo a Londra per amore di nonna Rose

Uno zaino in spalla più grande di lui che però non sembra pesargli. Un cappellino in testa per ripararsi dal sole, testa alta e sorriso stampato. Cammina senza il minimo segno di stanchezza. Accanto l ...

Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo, da ieri 255 nuovi casi e 5 decessi

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, domenica 26 luglio. I nuovi casi di Covid-19 nel nostro Paese sono 275, in lieve aumento rispetto a ieri, e 5 le vittime. Per i ...

Uno zaino in spalla più grande di lui che però non sembra pesargli. Un cappellino in testa per ripararsi dal sole, testa alta e sorriso stampato. Cammina senza il minimo segno di stanchezza. Accanto l ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, domenica 26 luglio. I nuovi casi di Covid-19 nel nostro Paese sono 275, in lieve aumento rispetto a ieri, e 5 le vittime. Per i ...