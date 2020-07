Calciomercato Milan: si complica la pista che porta ad Emerson Royal (Di lunedì 27 luglio 2020) Calciomercato Milan, la strada che porta ad Emerson Royal del Barcellona prende una salita pericolosa, difficilmente percorribile Calciomercato Milan, la strada che porta ad Emerson Royal del Barcellona prende una salita pericolosa, difficilmente percorribile, se non con alternative valide alle richieste blaugrana. 35 MILIONI- Secondo Sky Sport, il Milan avrebbe confermato il proprio interesse a seguito di un incontro con gli agenti del giocatore. Il Barcellona chiede 35 milioni di euro. Inoltre, anche al Betis, dove Emerson ha giocato questa stagione in prestito, spetterebbe una percentuale in caso di cessione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

