Calciomercato Inter, Conte esulta - Fumata bianca: trovato l'accordo! (Di lunedì 27 luglio 2020) Stando a quanto riporta 'Gazzetta.it', l'Ad nerazzurro Marotta avrebbe trovato l'accordo per la permanenza alla corte di Conte dell'attaccante cileni. L'intesa sarebbe ai dettagli, con Sanchez che ... Leggi su calciomercato

DiMarzio : Il portoghese #JoaoMario torna all'#Inter - DiMarzio : #Inter, incontro con il #ManUtd per il futuro di Sanchez - DiMarzio : #Inter, gli aggiornamenti sul futuro di Sanchez e la posizione del #ManUtd - internewsit : Vidal, Barcellona chiude le porte all'Inter? Nuova idea dei blaugrana - MD - - morcianmarco : Accordo ai dettagli per un rinnovo di prestito questa volta con obbligo di riscatto a 15 milioni di #AlexisSanchez… -

La storia sono loro, nessuno si senta offeso: 9° scudetto consecutivo per la Juventus, 36° da mettere in bacheca, una monarchia assoluta che dura da un decennio, considerato che l’ultima anomalia nell ...La gara di ieri contro il Verona ha dato l’opportunità alla Lazio di confrontarsi direttamente con la dirigenza del Verona per il colpo Marash Kumbulla. Il difensore classe 2000 è conteso da Inter e L ...