Calciomercato, il presidente del Lille: “Osimhen ha scelto il Napoli” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Osimhen ha deciso di cambiare agente nel mezzo della trattativa e abbiamo dovuto ricominciare tutto da capo. Ma il giocatore ha fatto la sua scelta: il Napoli. È tutto in fase avanzata, mancano i dettagli. Sarà annunciato quando arriverà il momento. Dato che non è ancora ufficiale, continuiamo ad avere altre offerte“. Lo ha dichiarato il presidente del Lille, Gerard Lopez a proposito del futuro di Victor Osimhen, promesso sposo del Napoli. Ai microfoni de L’Equipe, il patron del club francese ha spiegato il problema che ha accompagnato la trattativa: “È un trasferimento non lineare. Il mercato in Francia ha aperto prima della chiusura (fino al 15 agosto). In Italia, il mercato è aperto a settembre. Quindi hai bisogno di una moltitudine di contratti per coprire tutte le ... Leggi su sportface

