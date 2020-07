Calciomercato Atalanta, altro colpo alla Malinovskyi: occhi su Aleksey Miranchuk (Di lunedì 27 luglio 2020) Calciomercato Atalanta – L’Atalanta sta disputando una stagione di livello altissimo, in campionato è pienamente in lotta per il secondo posto in classifica che sarebbe un risultato veramente eccezionale. Ma la testa della squadra di Gasperini è rivolta alla Champions League e ai quarti di finale contro il Psg, i nerazzurri possono giocarsi le chance contro una squadra che ha dovuto rinunciare a scendere in campo in campionato a causa del Coronavirus per una scelta troppo affrettata presa dalla Lega francese. L’intenzione è quella di alzare l’asticella, sul fronte Calciomercato sta circolando un nome veramente importante, si tratta di Aleksey Miranchuk, classe 1995, centrocampista offensivo della ... Leggi su calcioweb.eu

Eccolo qua. Finalmente è arrivato. Ce n'è voluto, diciamolo, ma alla fine la Juventus con questo 2 a 0 alla Sampdoria (gol di Bernardeschi e Ronaldo) mette in bacheca il suo nono scudetto consecutivo, ...

L’ex calciatore Antonio Di Gennaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a TMW Radio su alcuni temi attuali del calcio italiano. Ecco le sue principali parole: “La Juve ha avuto più difficolt ...

