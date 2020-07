Calcio: Roma-Fiorentina, club viola non chiederà ripetizione (Di lunedì 27 luglio 2020) ANSA, - FIRENZE, 27 LUG - La Fiorentina ha deciso di non chiedere la ripetizione di Roma-Fiorentina, vinta dai padroni di casa per 2-1,, dopo che l'arbitro Chiffi, nel finale di gara, aveva deviato il ... Leggi su corrieredellosport

Sport_Mediaset : #RomaFiorentina, la moviola di #Cesari: 'Gravissimo errore tecnico dell'arbitro. Sul secondo rigore ai giallorossi… - PianetaMilan : #Calciomercato - @JanVertonghen lascia gli @SpursOfficial: @OfficialASRoma e @Inter pronte | #News - #calcio… - GM_Z_6 : Friedkin sarà il nuovo proprietario della Roma Calcio. - NunzioMarrazzo : Inter-Napoli. Dirige Valeri: i precedenti dei partenopei con l’arbitro di Roma ???? #Calcio, #Inter, #Napoli,… - DiegoRivetti : RT @marioadinolfi: Informo i responsabili di Sky Calcio che nel corso dell’episodio del rigore a favore della Roma nel match con la Fiorent… -