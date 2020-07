Calcio, Gravina: "Molto preoccupato per l'inizio della prossima stagione" (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma, 27 luglio 2020 " La Serie A di Calcio si appresta a chiudere con successo la stagione corrente ma oramai già tempo di pensare al prossimo campionato che, secondo quanto ipotizzato a giugno, ... Leggi su quotidiano

SkySport : Figc, Gravina: 'Preoccupato per prossima stagione. Protocollo Covid non applicabile' - tuttosport : #Gravina: 'Sono molto preoccupato per la prossima #SerieA' - DaRonz82 : Ma basta Franco Carraro! Basta!!! Non se ne può più. Basta! Possibile non ci fosse qualcun altro per questa carica? - LALAZIOMIA : - PandArancio : RT @supersonico1986: Ma ha vinto il calcio e Gravina è un grande via giornalista pelato con la sciarpa della vergogna addosso -