"Calano tutti i partiti d'opposizione tranne lui". Sondaggio-Mentana: coincidenze? (Di lunedì 27 luglio 2020) Perdono qualche punto percentuale tutti i partiti dell'opposizione tranne uno: Forza Italia. Dal Sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana si vede un calo di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Lega e Fratelli d'Italia infatti raggiungono rispettivamente il 26,3 per cento e il 13,9. Il Carroccio perde così il -0,2 e FdI il -0,3. Il partito di Silvio Berlusconi, come detto prima, guadagna invece il +0,2, attestandosi al 6,2 per cento. Sorte diversa per i partiti della maggioranza. Il partito di Nicola Zingaretti, il Pd, registra un +0,5, arrivando al 19,8. Idem il Movimento 5 Stelle che sale al 16 per cento (+0,4). Insomma, sembra che il partito del Cav, da sempre intenzionato ad appoggiare il governo per risollevare il Paese, sia stato ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Calano tutti Furti auto, calano i recuperi: Panda la più rubata - Sotto la Lente Agenzia ANSA Piazza Affari sotto la parità. In forte calo UBI e Telecom, rimbalzano Atlantia e DiaSorin. FTSE MIB -0,28%

. Mercati azionari europei deboli. Wall Street positiva: a ridosso della chiusura delle borse europee S&P 500 +0,4%, NASDAQ Composite +0,7%, Dow Jones Industrial +0,3%. A Milano il FTSE MIB ha termina ...

Zaia vuole distinguere i focolai «made in Veneto» da quelli «importati»

Ieri sono stati registrati 170 nuovi casi positivi al coronavirus e 5 vittime di Covid-19. Rispetto ai giorni precedenti i nuovi casi mostrano un netto calo dovuto al minor numero dei tamponi, meno di ...

