Caccia al cinghiale: stop alla selezione Governo contrario alla legge regionale (Di lunedì 27 luglio 2020) Impugnata la norma che prevede l'utilizzo del visore notturno e la selezione tutto l'anno. Rolfi e Malanchini: scelta ideologica, lontani dalla realtà.

Impugnata la norma che prevede l’utilizzo del visore notturno e la selezione tutto l’anno. Rolfi e Malanchini: scelta ideologica, lontani dalla realtà. Brutte notizie per i cacciatori e soprattutto pe ...Un centro di sosta e raccolta per valorizzare le carni di cinghiale e controllare la filiera, a Serrapetrona. L’accordo, per ora unico in regione, è stato firmato ieri nella sala consiliare di Camporo ...