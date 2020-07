Buste paga più pesanti a luglio? Il bluff di Conte: arrivano 100 euro ma saltano gli 80 di Renzi (Di lunedì 27 luglio 2020) Ci sarebbe da ridere, se non ci fosse da piangere. L’ennesimo bluff del governo Conte, dopo i presunti aiuti post-Covid che in realtà non erano che prestiti bancari ostacolati dalle stesse banche, riguarda gli annunci sulle Buste paga “più pesanti” a luglio. Squilli di tromba, titoli sui giornali, commenti entusiastici dei travagliani. Poi, stringi stringi, si scopre che nel migliore delle ipotesi si incasseranno venti euro in più. Sarebbero cento, se non ci fossero quegli 80 euro di Renzi cancellate, di cui nessuno parla, neanche i giornali economici. Chi incassa i cento euro pieni sono solo poche centinaia di migliaia di persone, il resto deve acContentarsi di ... Leggi su secoloditalia

