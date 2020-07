Burzum contro Salvini e Aranzulla – Per il cantante Metal gli Italiani sono un popolo mediorientale (Di lunedì 27 luglio 2020) Burzum contro Salvini e Aranzulla è quel genere di titolo che non avremmo mai pensato di vedere. Ma siamo in un 2020 ricco di sorprese. E a tratti, anche di storie di assurda piccineria. E fu così che Varg Vikernes, noto come Burzum, controverso artista Metal arrestato per l’omicidio di un collega e per il rogo di numerose chiese, intimamente convinto che la sua musica sia un portale per raggiungere un nuovo mondo magico e pagano ha scoperto un nuovo hobby. Il sovranismo etnico-razziale da fotografia. Esiste una nutrita (purtroppo) frangia xenofoba, al confine tra l’etnosovranismo e il Buongiornissimo…caffeh!!!!?!?! basata sul riconoscere le ascendenze razziali di un individuo dalle foto. Certo, più economico che farsi spennare da ... Leggi su bufale

_frangia : RT @granlombard: Varg Vikernes ('Burzum') contro Salvatore Aranzulla. Ci scappa la #craniometria doppia? Direi di sì: Hallstatt Nordid con… - Becmade : RT @granlombard: Varg Vikernes ('Burzum') contro Salvatore Aranzulla. Ci scappa la #craniometria doppia? Direi di sì: Hallstatt Nordid con… - IlBerta4 : RT @ilPorrinista: BURZUM CONTRO ARANZULLA GRAZIE INTERNET TI AMO - LMantovani28 : RT @ilPorrinista: BURZUM CONTRO ARANZULLA GRAZIE INTERNET TI AMO - ilPorrinista : BURZUM CONTRO ARANZULLA GRAZIE INTERNET TI AMO -

Ultime Notizie dalla rete : Burzum contro Burzum contro Salvini e Aranzulla – Per il cantante Metal gli Italiani sono un popolo mediorientale Bufale.net