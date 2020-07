Buongiorno dalla Borsa 27 luglio 2020 (Di lunedì 27 luglio 2020) (TeleBorsa) – Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,68% sul Dow Jones; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 ha perso lo 0,92%, terminando la seduta a 10.483,13 punti. Chiude sulla parità Tokyo, che propone sul finale un -0,16% e archivia gli scambi a 22.715,8 punti. Giornata da dimenticare per Shenzhen, che riporta un -5,31% e termina gli scambi a 12.935,7 punti. Si muove all’insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee, con la Borsa di Milano che si allinea alla cautela imperante in Europa. Performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,31%; Londra è stabile, riportando un moderato -0,19%; discesa modesta per Parigi, che cede un piccolo -0,23%. In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto viaggi e intrattenimento con un calo ... Leggi su quifinanza

_Carabinieri_ : Buongiorno dalla Val di Rabbi (TN). #Carabinieri #PossiamoAiutarvi - GiovanniToti : Le domeniche... quelle belle! Buongiorno dalla #Liguria ?? ?? @claudiopoggio.ph #26luglio - GiovanniToti : Colori che ti lasciano senza fiato! Buongiorno dalla #Liguria ?? #24luglio ?? @andrelevraine - De_Sand21 : RT @1913parmacalcio: Buongiorno dalla nostra #ParmaTimeMachine! ?????? Riconoscete anno e marcatore di questo gol? Scopritelo nella #StoriaCr… - corsainsalita : A Vallermosa, l'incredibile complesso archeologico di Matzanni: 3 pozzi Sacri, il Circolo Megalitcoe in cima ad una… -

Ultime Notizie dalla rete : Buongiorno dalla Buongiorno dalla Borsa 27 luglio 2020 Borsa Italiana BUONGIORNO TUTTONAPOLI - Ecco le prime pagine dei quotidiani di oggi

Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra giornata d'informazione azzurra sulle pagine del nostro sito, il più seguito da oltre 15 anni Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra giorna ...

Nelle gole dell'Alcantara tra Omero e Dante

«Spettacoli come questi, affascinanti e calati nei nostri paradisi naturalistici, rappresentano un'autentica fortuna per un territorio: il nostro, in tre anni, è rifiorito. E nonostante l'emergenza co ...

Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra giornata d'informazione azzurra sulle pagine del nostro sito, il più seguito da oltre 15 anni Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra giorna ...«Spettacoli come questi, affascinanti e calati nei nostri paradisi naturalistici, rappresentano un'autentica fortuna per un territorio: il nostro, in tre anni, è rifiorito. E nonostante l'emergenza co ...