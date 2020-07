Bundesliga, la distribuzione dei diritti tv per il 2020/21 (Di lunedì 27 luglio 2020) La Bundesliga è stato il primo tra i top campionati europei a riprendere dopo l’emergenza Coronavirus, e di conseguenza il primo a terminare. In Germania si guarda dunque già alla prossima stagione. In particolare, la rivista Kicker ha svelato la ripartizione tra club dei proventi da diritti televisivi per il 2020/21. La prossima stagione la … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

pccpla : RT @CalcioFinanza: #Bundesliga, la distribuzione dei diritti tv per il 2020/21: al #Bayern 70 milioni di euro - CalcioFinanza : #Bundesliga, la distribuzione dei diritti tv per il 2020/21: al #Bayern 70 milioni di euro - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Bundesliga, la distribuzione dei diritti tv per il 2020/21: La Bundesliga è stato il primo tra i… -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga distribuzione Bundesliga, la distribuzione dei diritti tv per il 2020/21 Calcio e Finanza L’offerta completa di sport in diretta di MySports e Teleclub disponibile su Swisscom e via cavo

Grazie a un accordo relativo alla distribuzione di MySports e Teleclub sulle reciproche ... di UEFA Europa League, della Bundesliga e di tanti altri campionati europei di calcio e dei campionati ...

Lo sport prende a braccetto Swisscom e Upc

Grazie a un accordo relativo alla distribuzione di MySports e Teleclub sulle reciproche piattaforme, a partire dall’autunno 2020, Upc e Swisscom consentiranno ai propri clienti in Svizzera di accedere ...

Grazie a un accordo relativo alla distribuzione di MySports e Teleclub sulle reciproche ... di UEFA Europa League, della Bundesliga e di tanti altri campionati europei di calcio e dei campionati ...Grazie a un accordo relativo alla distribuzione di MySports e Teleclub sulle reciproche piattaforme, a partire dall’autunno 2020, Upc e Swisscom consentiranno ai propri clienti in Svizzera di accedere ...