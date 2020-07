Brunori Sas ai Laghi di Fusine per No Borders Music Festival. GUARDA IL VIDEO (Di lunedì 27 luglio 2020) Brunori Sas, che ieri ha emozionato il pubblico del No Borders Music Festival a Tarvisio (UD). Ad accompagnarlo, Dario Della Rossa alle tastiere e Massimo Palermo alla batteria. Dario è tornato sul palco insieme al suo gruppo di storici Musicisti, dopo un anno denso di riconoscimenti che l’ha visto vincere il Premio Tenco 2020 per il Miglior Album in Assoluto con il suo Cip!, e il Nastro d’Argento per la colonna sonora del film “Odio l’estate” di Aldo, Giovanni e Giacomo. Dopo aver incantato Champorcher (Aosta) lo scorso 11 luglio, Brunori Sas ha poi portato la magia della sua Musica nel cartellone del prestigioso Festival di Ravenna (24 luglio), andando in scena a sorpresa al Paladeandrè ... Leggi su udine20

YolBlog : #BRUNORISAS - #video #live in occasione dei “Concertini Acustici” che ieri ha emozionato il pubblico del NO BORDER… - SkyTG24 : VIDEO - l'esibizione di Brunori Sas al No Borders Music Festival - Koufax73 : Brunori Sas, “Concertini acustici”: una pillola (in video) - SMSNEWSOFFICIAL : Brunori Sas ha emozionato il pubblico del No Borders Music Festival a Tarvisio (UD) con i “Concertini Acustici”. Vi… - RadioWebItalia : Altra tappa per i “Concertini Acustici” di Brunori Sas via @@RadioWebItalia -

