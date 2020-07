Brescia, ufficiale: Perinetti è il nuovo direttore sportivo, domani… (Di lunedì 27 luglio 2020) Perinetti si prepara a ripartire dal Brescia.Giorgio Perinetti è il nuovo direttore sportivo delle "Rondinelle": la firma sul contratto che lo legherà al club lombardo è arrivata questa mattina. Il Brescia, infatti, ha comunicato che l'ex dirigente del Palermo sarà il nuovo direttore sportivo del club. Di seguito, il comunicato del club lombardo."La società Brescia Calcio annuncia la nomina Giorgio Perinetti a nuovo direttore sportivo della Prima Squadra. Giorgio Perinetti, nato a Roma il 17 gennaio 1951, approda al Brescia Calcio dopo una lunga esperienza in ... Leggi su mediagol

