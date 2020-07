Brescia, Perinetti è il nuovo direttore sportivo (Di lunedì 27 luglio 2020) Massimo Cellino ha scelto Giorgio Perinetti per lavorare subito alla risalita in Serie A. Il Brescia, infatti, ha comunicato che sarà il nuovo direttore sportivo del club. In carriera ha ricoperto questa carica anche nel Napoli, alla fine degli anni Ottanta e all’inizio degli anni Duemila. Di seguito, il comunicato del club lombardo. La società Brescia Calcio annuncia la nomina Giorgio Perinetti a nuovo direttore sportivo della Prima Squadra. Giorgio Perinetti, nato a Roma il 17 gennaio 1951, approda al Brescia Calcio dopo una lunga esperienza in numerosi club di Serie A e B. Il direttor Perinetti sarà presentato ufficialmente ai media (in ... Leggi su ilnapolista

BresciaOfficial : Perinetti nuovo Direttore Sportivo del Brescia Calcio. ?? - napolista : Brescia, Perinetti è il nuovo direttore sportivo L’ex direttore sportivo del Napoli riparte dal club di Massimo Cel… - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: UFFICIALE - #Brescia, #Perinetti è il nuovo direttore sportivo #LBDV #LeBombeDiVlad - alaimotmw : #Brescia #Perinetti le prime foto in biancoblu - manuperinetti : RT @CalcioFinanza: Giorgio #Perinetti è il nuovo Direttore Sportivo del #Brescia -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia Perinetti Giorgio Perinetti negli uffici del Brescia calcio Giornale di Brescia Perinetti nuovo ds Brescia

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Giorgio Perinetti è ufficialmente il nuovo direttore del Brescia. Per il dirigente romano un accordo annuale con opzione di rinnovo. Domani mattina la presentazione ufficiale. ...

Brescia, 13:28

Giorgio Perinetti e' il nuovo direttore sportivo del Brescia. Lo ha reso noto la stessa societa' lombarda, appena retrocessa in serie B. "La societa' Brescia Calcio annuncia la nomina Giorgio Perinett ...

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Giorgio Perinetti è ufficialmente il nuovo direttore del Brescia. Per il dirigente romano un accordo annuale con opzione di rinnovo. Domani mattina la presentazione ufficiale. ...Giorgio Perinetti e' il nuovo direttore sportivo del Brescia. Lo ha reso noto la stessa societa' lombarda, appena retrocessa in serie B. "La societa' Brescia Calcio annuncia la nomina Giorgio Perinett ...