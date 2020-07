Brescia, Giorgio Perinetti è il nuovo direttore sportivo (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Brescia ha comunicato ufficialmente l’assunzione di un nuovo direttore sportivo, che corrisponde al nome di Giorgio Perinetti. Di seguito l’annuncio ufficiale del club lombardo, che ha così offerto il benvenuto alla nuova figura dirigenziale della società: “La società Brescia Calcio annuncia la nomina Giorgio Perinetti a nuovo direttore sportivo della Prima Squadra. Giorgio Perinetti, nato a Roma il 17 gennaio 1951, approda al Brescia Calcio dopo una lunga esperienza in numerosi club di Serie A e B“. Leggi su sportface

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Giorgio Perinetti è ufficialmente il nuovo direttore del Brescia. Per il dirigente romano un accordo annuale con opzione di rinnovo. Domani mattina la presentazione ufficiale.