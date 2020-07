Breakfast Club: le scene che furono eliminate dal film (Di lunedì 27 luglio 2020) John Hughes voleva che Breakfast Club fosse un film lungo due ore e mezza ma purtroppo fu costretto ad eliminare molte scene dal montaggio finale. Inizialmente John Hughes voleva che Breakfast Club, film girato interamente in sequenza, fosse una pellicola di due ore e mezza. Tuttavia, molte scene furono tagliate e i negativi vennero distrutti. Il regista e sceneggiatore in seguito dichiarò di possedere l'unica copia del film in cui sono presenti anche tutte le scene eliminate. Ecco alcune delle scene in questione: In una scena Carl prevede dove saranno i cinque ragazzi trent'anni nel futuro. Bender si sarà ucciso, Claire si sarà ... Leggi su movieplayer

clikservernet : Breakfast Club: le scene che furono eliminate dal film - il_Conte78 : RT @Stone_ColdCrazy: Su Iris tra poco trasmettono 'The Breakfast Club', un film simbolo degli anni '80! - tiayki : Breakfast club su Iris, lo guardo per la prima volta - COUPSDETATX : Appena detto a mio fratello quanto mi abbia fatto pena the breakfast club e ora lo trovo in tv - Stone_ColdCrazy : Su Iris tra poco trasmettono 'The Breakfast Club', un film simbolo degli anni '80! -

Ultime Notizie dalla rete : Breakfast Club Breakfast Club: le scene che furono eliminate dal film Movieplayer.it Breakfast Club: le scene che furono eliminate dal film

In una scena Carl prevede dove saranno i cinque ragazzi trent'anni nel futuro. Bender si sarà ucciso, Claire si sarà rifatta, Brian avrà avuto molto successo, ma morirà di infarto, a causa dello stres ...

Nicola "Sirius" del Trono Over di Uomini e Donne è tornato a parlare della sua conoscenza con Gemma Galgani e della sua esperienza nel...

Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni momento gr ...

In una scena Carl prevede dove saranno i cinque ragazzi trent'anni nel futuro. Bender si sarà ucciso, Claire si sarà rifatta, Brian avrà avuto molto successo, ma morirà di infarto, a causa dello stres ...Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni momento gr ...