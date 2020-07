Brasile, medici e infermieri denunciano Bolsonaro alla Corte penale internazionale: “Colpevole di genocidio” (Di lunedì 27 luglio 2020) Sessantaquattro pagine in cui sostengono che il presidente ha ignorato le raccomandazioni dei suoi ex ministri della Salute e violato i protocolli per prevenire il contagio. La rete sindacale UniSaude, che rappresenta quasi un milione di medici, infermieri e operatori sanitari di 18 stati del Brasile – in tutto sono 26 – e di Brasilia, ha deciso di denunciare Jair Bolsonaro alla Corte penale internazionale (Cpi) per crimini contro l’umanità e genocidio a seguito della sua politica contro il coronavirus. Una gestione che ha portato il Paese sudamericano a essere uno dei principali focolai al mondo dietro agli Stati Uniti, con oltre 2,4 milioni di contagi e più di 87mila morti. Lo stato di San Paolo, dove lo scorso 26 ... Leggi su ilfattoquotidiano

“L’omissione del governo definisce un crimine contro l’umanità e genocidio (…) è urgente avviare una procedura investigativa dinanzi alla Cpi per impedire che una parte dei 210 milioni (di brasiliani) ...

