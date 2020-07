Boschi su Sostituzione Azzolina: Voci Senza Fondamento (Di lunedì 27 luglio 2020) Maria Elena Boschi, ospite al talk show “Omnibus”, parla delle Voci riguardanti la sua nomina a Ministra dell’Istruzione a Sostituzione di Azzolina. “Voglio fare la ministra dell’Istruzione? No. Voglio fare il capogruppo di Italia Viva. Sono tutti chiacchiericci Senza Fondamento, non c’è nessun rimpasto in vista”. Queste le parole di Boschi. La deputata di Italia Viva continua: “Io non chiedo niente, voglio continuare a fare quello che sto facendo. Ciascuno di noi cerca di dare una mano“. “Abbiamo supportato il lavoro della ministra Azzolina ma abbiamo chiesto uno scatto in avanti, è fondamentale che le scuole vengano riaperte” aggiunge. Poi conclude ... Leggi su youreduaction

yoonspectrum : @kookmyikigai Ah capito, vedremo ?? comunque anche se dovessero avventurarsi per i boschi in sostituzione al bv sare… -

Ultime Notizie dalla rete : Boschi Sostituzione Ancora fuochi. La rinascita dei boschi (e consuetudini) secolari articolo21 Rimpasto scelta obbligata per Conte a settembre? Renzi chiede competenza: vuole Boschi ministro?

C’è voglia di rimpasto? Non si dice, ma probabilmente si farà a settembre se il governo Conte vuol continuare ad andare avanti. Rimpasto, perchè? Troppi ritardi con questo esecutivo. Oppure: il presid ...

Ancora fuochi. La rinascita dei boschi (e consuetudini) secolari

Napoleone fu per Mussolini un idolo ed esempio. Un criterio napoleonico, seguito da Benito, porta conseguenze ancora oggi. All’ambiente. Difatti Mussolini riempì con grandi quantità di pini (marittimi ...

C’è voglia di rimpasto? Non si dice, ma probabilmente si farà a settembre se il governo Conte vuol continuare ad andare avanti. Rimpasto, perchè? Troppi ritardi con questo esecutivo. Oppure: il presid ...Napoleone fu per Mussolini un idolo ed esempio. Un criterio napoleonico, seguito da Benito, porta conseguenze ancora oggi. All’ambiente. Difatti Mussolini riempì con grandi quantità di pini (marittimi ...