Bonus maggio 1.000 euro, il ministero garantisce: “Pagamento a giorni” (Di lunedì 27 luglio 2020) I professionisti in attesa del Bonus da 1.000 euro detto Bonus maggio stanno forse per terminare la lunga attesa. Il ministero sdel Lavoro ha infatti garantito che è oramai solo questione di giorni. Contrariamente a quanto ipotizzato nei giorni scorsi “non ci sono problemi di dotazione finanziaria” alla base dei ritardi nell’erogazione del Bonus professionisti, il cui valore sarà di 1.000 euro per il mese di maggio, secondo quanto affermato alcuni giorni fa dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri di fronte alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato. Si tratta del medesimo Bonus di marzo e aprile, allorché il valore dell’assegno era stato di 600 euro. I ... Leggi su quifinanza

I professionisti in attesa del bonus da 1.000 euro detto Bonus maggio stanno forse per terminare la lunga attesa. Il ministero sdel Lavoro ha infatti garantito che è oramai solo questione di giorni.

