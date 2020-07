Bonus 600 euro, proroga in arrivo per alcune categorie di lavoratori (Di lunedì 27 luglio 2020) Nella platea di lavoratori che, negli ultimi mesi, hanno avuto potuto beneficiare delle indennità stanziate dall’Esecutivo per la crisi coronavirus, ci sono anche quelli dello spettacolo e del turismo. Queste sono peraltro tra le categorie più colpite dall’emergenza, e per loro il Governo sta pensando a un’ulteriore estensione del Bonus da 600 euro. Bonus 600 euro, estensione in vista per alcune categorie L’annuncio è giunto dalla ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, in occasione delle “Olimpiadi delle idee” del Movimento Cinque Stelle, sul blog delle Stelle. Rispondendo a una domanda, Catalfo ha infatti definito “ipotizzabile il prolungamento del Bonus per i ... Leggi su quifinanza

LavoroFisco : Professionisti esclusi dal bonus 600 euro di marzo ammessi al Fondo per il reddito di ultima istanza - GimCapital : Il #Governo sta preparando un pacchetto #lavoro che assorbirà buona parte del nuovo deficit per garantire incentivi… - Marti12Lorenzo : @INPS_it tra due giorni mi fate gli auguri vero? Sono due mesi che attendo il bonus 600 euro branco di cafoni ignor… - MPolitologo : @Capezzone @StaseraItalia Ma c'era ospite Vissani, quello dei 600 euro di bonus? - moneypuntoit : ?? Bonus 600 euro: pubblicato il decreto stagionali. Requisiti e domanda ?? -