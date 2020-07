Bonus 1000 euro maggio professionisti, ultime novità oggi 27 luglio sul decreto (Di lunedì 27 luglio 2020) Dopo due mesi di silenzio, il decreto precedente varato ad hoc per i professionisti iscritti alle casse private risale infatti al 26 maggio, finalmente sembrano arrivare rassicurazione per gli ordinistici. Ad esporsi al riguardo il deputato del Movimento Cinque Stelle Eugenio Saitta, che ha voluto rassicurare l’imminente erogazione del decreto. Non vi sono problemi di dotazione finanziaria ed il Bonus, senza soprese dell’ultimo minuto resterà pari ai 1.000 euro promessi. L’unica cosa che ancora non é chiara se, giacché si parla di ‘Bonus in dirittura d’arrivo‘ e visti i ritardi importanti a cui hanno dovuto sottostare i professionisti iscritti alle Casse private colpiti dal Covid 19 esattamente ... Leggi su pensionipertutti

PiccioneLavinia : @INPS_it buon giorno, una domanda, perchè qui, a confusione siamo messi bene. Attendo bonus 1000 euro stagionale de… - dargenioraff : irregolarità 2 punti bonus . invece di far pagare 1000 euro ! - Ettore572 : RT @qui_finanza: Bonus 1000 euro professionisti: che fine ha fatto il contributo di maggio Più volte annunciato, il bonus maggio per i prof… - qui_finanza : Bonus 1000 euro professionisti: che fine ha fatto il contributo di maggio Più volte annunciato, il bonus maggio per… - CorradoMor : Su @SkyTG24 prima ho sentito (se non ho capito male) il titolare di un locale storico del centro di Napoli affermar… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus 1000 Bonus 1000 euro professionisti: che fine ha fatto il contributo di maggio QuiFinanza Bonus maggio 1.000 euro, il ministero garantisce: “Pagamento a giorni”

I professionisti in attesa del bonus da 1.000 euro detto Bonus maggio stanno forse per terminare la lunga attesa. Il ministero sdel Lavoro ha infatti garantito che è oramai solo questione di giorni. C ...

Ecobonus auto 2020: auto agevolate e chi resta escluso da incentivi e sconti

Dal primo agosto prossimo, e fino a fine dicembre di quest’anno, partiranno ulteriori nuove agevolazioni per le auto previste dal decreto rilancio (D.L. 34/2020 art. 44 comma 1-bis) che di recente è s ...

I professionisti in attesa del bonus da 1.000 euro detto Bonus maggio stanno forse per terminare la lunga attesa. Il ministero sdel Lavoro ha infatti garantito che è oramai solo questione di giorni. C ...Dal primo agosto prossimo, e fino a fine dicembre di quest’anno, partiranno ulteriori nuove agevolazioni per le auto previste dal decreto rilancio (D.L. 34/2020 art. 44 comma 1-bis) che di recente è s ...