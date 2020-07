Bonus 1.000 euro verrà pagato a giorni? La risposta dal Ministero (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Bonus 1000 euro previsto dal governo per aiutare i professionisti colpiti dalla crisi dovuta all’emergenza coronavirus doveva arrivare nelle loro casse già a Maggio. Invece, ancora oggi non si hanno notizie dei pagamenti. Tuttavia il Ministero del lavoro ci ha tenuto a sottolineare che non ci sono problemi di dotazione finanziara. Il ministro dell’economia Roberto Gualtieri ha infatti rassicurato che l’ammontare del Bonus è di 1000 euro come confermato in precedenza, dopo aver consultato le commissioni di Bilancio riunite di Camera e Senato. Infatti, molte persone nutrivano dubbi sul fatto che le somme stanziate non fossero sufficienti per coprire tutte le richieste degli aventi diritto, avendo già speso circa la metà dei fondi destinati ai sussidi ... Leggi su quotidianpost

Bonus regionale da 1.000 euro: domanda entro agosto a Ragusa

Ragusa - Sul sito istituzionale del Comune è pubblicato l'avviso che fa seguito al Decreto Assessoriale n. 769/S8 del 9/7/2020 secondo il quale è possibile presentare istanza per richiedere il Bonus r ...

Ragusa - Sul sito istituzionale del Comune è pubblicato l'avviso che fa seguito al Decreto Assessoriale n. 769/S8 del 9/7/2020 secondo il quale è possibile presentare istanza per richiedere il Bonus r ...