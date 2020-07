Bonucci, bordate alle avversarie: «Scudetto dedicato a chi voleva i playoff» – FOTO (Di lunedì 27 luglio 2020) Leonardo Bonucci ha festeggiato sui suoi profili social il nono Scudetto consecutivo della Juve con delle frecciate alle avversarie Leonardo Bonucci ha festeggiato anche sui suoi profili social il nono Scudetto consecutivo della Juve (e il suo ottavo personale). Il difensore bianconero non ha lesinato delle frecciatine alle diretti concorrenti che, anche quest’anno, hanno visto i bianconeri trionfare. «Da Capitano di una grande Squadra. In un anno surreale. Con una pandemia. Contro tutto e tutti. Per i nostri tifosi. Per chi voleva i playoff. Per chi credeva di poterlo vincere al nostro posto. Per chi ci ha criticato. Per chi non ci credeva più. IL MIO PIÙ BELLO» View this post on ... Leggi su calcionews24

