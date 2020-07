Bolzano. La Provincia ha erogato 9,9 milioni per la crisi sociale (Di lunedì 27 luglio 2020) La Provincia ha varato, a partire dalla fine di aprile, tre misure straordinarie per sostenere finanziariamente la popolazione colpita dal Covid-19. Si è trattato di tre misure fondamentali per sostenere i cittadini colpiti da improvvisi tagli dei loro redditi. “La nostra rete sociale ha tenuto perché possiamo contare su di una buona collaborazione tra pubblico e privato” ha sottolineato l’assessora alle politiche sociali, Waltraud Deeg, nel corso della conferenza stampa odierna (27 luglio) nel corso della quale sono stati presentati i dati riguardanti le prestazioni sociali che sono state erogate nel corso della pandemia. I servizi sociali, in sostanza, sono stati in grado di erogare, in un arco di tempo piuttosto breve, circa 10 milioni di euro ad oltre 7.000 cittadini in difficoltà. ... Leggi su laprimapagina

