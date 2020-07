Bologna, Mihajlovic cittadino onorario: “È motivo di grande orgoglio” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Diventare cittadino onorario di Bologna e’ motivo di grande orgoglio. Questa e’ la seconda cittadinanza che ricevo dopo quella di Novi Sad, ma per me, che sono serbo, diventare cittadino di una citta’ italiana e’ un grande onore“. Queste le dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, che ha espresso la sua soddisfazione per la delibera del consiglio comunale, che ha avuto 26 voti a favore e tre contrari, di gruppi della sinistra (Citta’ comune, Coalizione civica, gruppo misto-Nessuno resti indietro). “Bologna e’ un’eccellenza di questo Paese, una citta’ universitaria e una delle piu’ belle d’Italia. Spero di dare sempre il buon ... Leggi su sportface

