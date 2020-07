Bollettino Coronavirus: in Italia netto calo dei contagi nelle ultime 24 ore (Di lunedì 27 luglio 2020) Pubblicato il Bollettino aggiornato sui numeri macinati dal Coronavirus in Italia: sono 170 i nuovi positivi di oggi, mentre sono 5 le vittime registrate nelle ultime 24 ore. I dati mostrano un netto calo dei contagi in tutto il Paese. Registra una sostanziale discesa, la curva epidemiologica in Italia. I dati ufficiali, pubblicati dagli ultimi … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

