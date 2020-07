Bollettino: 170 nuovi contagi, malati in aumento. Cinque morti nelle ultime 24 ore (Di lunedì 27 luglio 2020) Sono 170 i nuovi di in base al del 27 luglio 2020 . Ieri se ne erano registrati 255. Per il quarto giorno consecutivo le vittime sono 5 e la non registra deceduti. In tutto i decessi per sono stati 35. Leggi su leggo

mludodc : RT @fra_tante: Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo. Il bollettino: 170 nuovi contagi, i morti sono 5 IL VACCINO PRIMA LO FARÀ… - AltriMondiGazza : #Coronavirus il bollettino di oggi 27 luglio: 170 nuovi positivi e 5 vittime - eziomauro : Coronavirus, il bollettino di oggi 27 luglio: 170 casi, 5 decessi e 147 guariti - Notiziedi_it : Coronavirus, bollettino oggi 27 luglio: 170 nuovi contagi, malati in aumento. Cinque morti nelle ultime 24 ore - aranciaverde : RT @serenel14278447: Coronavirus, il bollettino di oggi: 170 nuovi contagi (in netto calo), 5 decessi. La Repubblica. -