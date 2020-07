Bodyguard: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quanto puntate sono (Di lunedì 27 luglio 2020) L’attesa è quasi finita, poche ore ci separano dall’esordio di Bodyguard. La serie televisiva britannica, in onda oggi 27 luglio 2020 dalle 21:20 su Rai 3, è stata ideata da Jed Mercurio, scrittore inglese noto per aver dato alla luce fiction e film come Strike Back, Cardiac arrest, Bodies, The legend of the Tamworth Two e L’amante di Lady chatterley.Segui Termometro Politico su Google News L’appassionante telefilm, diretto da Thomas Vincent e John Strickland, segue le vicende di David Budd, agente di polizia e veterano dell’esercito che, a causa di esperienze drammatiche, soffre di disturbo da stress post-traumatico e ha il compito di proteggere Julia Montague, segretario di Stato con grandi mire di potere. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Bodyguard! La prima ... Leggi su termometropolitico

