Bodyguard, la serie tv con Richard Madden: trama, cast e streaming (Di lunedì 27 luglio 2020) Rai 3 porta in prima visione la serie Bodyguard, con protagonista Richard Madden, il Robb Stark di Game of Thrones. serie britannica ideata da Jed Mercurio e diretta a quattro mani da Thomas Vincent e John Strickland, la serie è composta da una sola stagione. Divenuta un vero e proprio successo televisivo su BBC One, la serie è stata poi portata anche su Netflix e, a partire da lunedì 27 luglio 2020, arriva in prima visione anche su Rai 3. Di cosa parla? Qual è la trama? E chi vediamo nel cast? E dove vedere la serie in tv e in streaming? Bodyguard, la trama della serie tv David Dubb è un eroico veterano di guerra ... Leggi su tpi

Raiofficialnews : Richard Madden è David Budd, un ex soldato rientrato dall’Iraq e diventato una guardia del corpo. Su @RaiTre la ser… - nochalanceok : RT @RaiTre: Non è un lavoro facile essere la guardia del corpo di una personalità politica importante come il Ministro dell'interno, a magg… - Cinge1976 : RT @RadiocorriereTv: È stata la serie drammatica più vista degli ultimi 10 anni nel Regno Unito e ha reso il suo protagonista, #RichardMadd… - carotelevip : RT @telesimo: Arriva in prima visione su @RaiTre - oggi, lunedì #27luglio, domani, martedì #28luglio e lunedì #3agosto alle 21.10 - #Bodyg… - RaiTre : RT @RadiocorriereTv: È stata la serie drammatica più vista degli ultimi 10 anni nel Regno Unito e ha reso il suo protagonista, #RichardMadd… -