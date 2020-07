Bocelli: «Umiliato durante lockdown, l’ho violato. Si torni a scuola, ma senza mascherine» – Video (Di lunedì 27 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 luglio)durante il lockdown «mi sono sentito Umiliato e offeso, nel momento in cui mi sono sentito privare della libertà di uscire di casa, senza aver commesso crimine alcuno». Così il tenore Andrea Bocelli, nel suo intervento durante il convegno “Covid-19 in Italia, tra informazione, scienza e diritti”, che si è tenuto in Senato, al quale sono intervenuti tra gli altri anche Matteo Salvini e Vittorio Sgarbi. Bocelli ha ammesso anche di aver «disubbidito volontariamente a questo divieto», perché non gli sembrava giusto e salutare rimanere in casa. «Ho una certa età – ha spiegato -, quindi ho bisogno di sole per la vitamina D». Il tenore ha poi ... Leggi su open.online

