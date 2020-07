Bocelli negazionista del Coronavirus: “Non conosco nessuno finito in terapia intensiva” (VIDEO) (Di lunedì 27 luglio 2020) Convegno organizzato, in Senato, da Vittorio Sgarbi. Ospite Andrea Bocelli. Tema: i “negazionisti del Covid”. Cosa potrà mai andare storto? E infatti va tutto dritto, nella stessa direzione: il Coronavirus è stato un abbaglio di massa, un’esagerazione. I morti di Bergamo? Non esistono, perché – per esempio – Bocelli non conosce nessuno, lui, finito in terapia intensiva. E quindi perché tutto quest’allarme? Dell’intervento del celebre cantante c’è anche il VIDEO. Giusto per non lasciare spazio ad eventuali rettifiche. “Quando siamo entrati in pieno lockdown ho anche cercato di immedesimarmi in chi doveva prendere decisioni così delicate – dice Bocelli ... Leggi su ilnapolista

