Bocelli nega la pericolosità del Covid: «Non conosco nessuno finito in terapia intensiva, quindi perché questa gravità?» (Di lunedì 27 luglio 2020) Per Andrea Bocelli la diffusione e la gravità di quella che definisce la «cosiddetta pandemia» dovrebbero dipendere dall’avere avuto o meno persone ricoverate in terapia intensiva tra le sue conoscenze, che sono molte. questa l’opinione di Andrea Bocelli sull’emergenza sanitaria mondiale che non sta risparmiando nessun paese a livello planetario. Il cantante ha anche confessato pubblicamente, durante il suo intervento al convegno in Senato dei “negazionisti del Covid” – organizzato Vittorio Sgarbi -, di aver infranto i divieti posti dal lockdown. LEGGI ANCHE >>> L’osservatorio sul coronavirus in Senato con Salvini, De Donno, Gismondo, Tarro e Bocelli «Fustigato ... Leggi su giornalettismo

