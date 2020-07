Bocelli, che ha avuto il Covid, passa coi negazionisti: 'Mi sentivo offeso dal lockdown, l'ho violato' (Di lunedì 27 luglio 2020) Tra i partecipanti del convegno in Senato dei 'negazionisti' del Covid, organizzato da Vittorio Sgarbi, c'è anche Andrea Bocelli che sul Coronavirus ha delle posizioni surreali: il tenore ha infatti ... Leggi su globalist

