Bocelli al convegno sul Covid: “Umiliante chiuderci in casa, io ho disobbedito e sono uscito” (Di lunedì 27 luglio 2020) Il cantante Andrea Bocelli ha preso parte stamattina al convegno “Covid-19 in Italia: tra informazione, scienza e diritti”, organizzato dalla Lega al Senato. Un’iniziativa che ha suscitato polemiche e che è stata accusata di voler fare propaganda negazionista sul virus. Bocelli racconta la sua quarantena Bocelli ha ripercorso i momenti più difficili dell’emergenza: “Mi sono sentito umiliato e offeso come cittadino quando mi è stato vietato di uscire di casa. Devo anche confessare, e lo faccio qui pubblicamente, di aver anche in certi casi disobbedito volontariamente a questo divieto perché non mi sembrava giusto né salutare. Ho una certa età e ho bisogno di sole e di vitamina ... Leggi su secoloditalia

