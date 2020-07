Bocelli al convegno “negazionisti” Covid: “Offeso e umiliato durante il lockdown” (Di lunedì 27 luglio 2020) Anche Andrea Bocelli al convegno dei “negazionisti” Covid in senato. Si è detto umiliato e offeso dalla decisione del governo di effettuare il lockdown in piena pandemia, poi fa una confessione Il famoso tenore Andrea Bocelli è intervenuto durante il convegno Covid, organizzato da Vittorio Sgarbi, in Senato. Il cantante lirico si è detto sorpreso della velocità con la quale il governo ha deciso di chiudere scuole e locali, per poi esternare il proprio disappunto sull’intero lockdown. Ha ammesso di essersi sentito “offeso” e “umiliato” dalla decisione di essere rinchiuso in casa senza aver commesso alcun crimine. In un primo momento di perplessità sul ... Leggi su bloglive

