Bimbo cade da una finestra del palazzo: terribile disgrazia (Di lunedì 27 luglio 2020) Un Bimbo è stato trasportato di corsa in ospedale dopo essere caduto oggi pomeriggio da un’alta finestra di uno stabile della periferia di Londra. E’ caduto, per motivi ancora tutti da chiarire, da un edificio residenziale nella parte est di Londra. Protagonista della disavventura un Bimbo che è poi stato portato d’urgenza in ospedale. Avrebbe … Leggi su viagginews

CorriereCitta : Ostia: bimbo gioca con il fratello, la finestra cade e lo schiaccia. E’ grave - Tanianerz : Mercoledì mattina a Gorizia un bambino cade nel pozzo e fa un volo di 30 metri, era in gita col campo estivo. Ora s… - infoitinterno : Bimbo di due anni cade dal balcone: morto nella notte - EsuleMazzini : Oggi lungolago un papà con supermascherina e bimbo in braccio Il bimbo perde il berettino che cade a terra Un giova… - infoitinterno : Bimbo di 12 anni cade in un pozzo e muore -