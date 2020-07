Bimba di 9 anni muore per complicazioni del Coronavirus in Florida: “Contagio inspiegabile” (Di lunedì 27 luglio 2020) Bimba di 9 anni muore per complicazioni del Coronavirus in Florida. La Florida piange la sua vittima più giovane di Coronavirus: Kimora ‘Kimmie’ Lynum è morta a soli 9 anni per complicazioni legate all’infezione da Sars-CoV-2, nonostante fosse in perfetta salute. Era stata portata in ospedale dopo aver manifestato febbre alta, ma le sue condizioni si sono aggravate dopo le dimissioni, fino al decesso. Non accenna a rallentare la pandemia di Coronavirus negli Stati Uniti, primo paese al mondo per numero di contagi, arrivati a quota 4.217.126. Salgono anche i decessi: ne sono 149.000. Tra di loro ha fatto notizia negli ultimi giorni quello di Kimora ... Leggi su limemagazine.eu

