Bielorussia al voto, stavolta ci sono anche tre donne a sfidare il dittatore Lukashenko: «Il suo tempo è finito» (Di lunedì 27 luglio 2020) Al potere dal 1994, il prossimo 9 agosto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko cercherà l’ennesima rielezione. Ma questa volta a sfidare l’ultima dittatura d’Europa ci saranno tre donne. Svetlana Tikhanovskaya, 37 anni, insegnante, si è fatta avanti dopo che il leader bielorusso ha incarcerato il marito, il blogger Sergei Tikhanovskaya, due giorni dopo l’annuncio della sua candidatura alla presidenza. Tikhanovskaya ha unito le forze con altre due donne. Veronika Tsepkalo, moglie dell’ex banchiere Viktor Babariko, attualmente in prigione con suo figlio Eduard con accuse di frode; e Maria Kolesnikova, a capo della campagna elettorale di un ex ambasciatore negli Stati Uniti, Valery Tsepkalo, a cui è stata negata la candidatura. EPA/TATYANA ZENKOVICH A ... Leggi su open.online

Lo ha detto lo stesso Przydacz all'agenzia di stampa "Pap", sperando che le operazioni di voto rispettino le regole democratiche e gli standard internazionali. "La diplomazia polacca segue con ...Circa 5.000 persone si sono radunate in Bielorussia per sostenere la sfidante nel voto presidenziale, in programma mese prossimo. Il Presidente uscente, Aleksandr Lukashenko, cercherà il sesto ...