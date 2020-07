Bianchi: "Juve, bravo Sarri. Ma vincere a Napoli è diverso" (Di lunedì 27 luglio 2020) Napoli - 'La società è alla base di una squadra. Si può vincere una volta ma senza la solidità societaria si rischia di retrocedere" . L'ex allenatore del Napoli Ottavio Bianchi , ha parlato così ai ... Leggi su corrieredellosport

Che bello evviva, la Juventus ha vinto il nono Scudetto di fila. Ai tifosi della Sampdoria però del trionfo bianconero frega poco e niente. La partita nel silen ...

